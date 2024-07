La Gazzetta dello Sport si porta avanti e prova a immaginare come si incastrerebbero le caratteristiche di Kim nell'impianto di gioco di Inzaghi all'Inter.

Per la rosea, difficile immaginare una linea migliore con il sudcoreano e Bastoni più Pavard. Il miglior difensore dell'ultimo campionato con il miglior difensore del penultimo campionato. La domanda è: Kim è stato superlativo nel Napoli di Spalletti ma giocava in una difesa a quattro. Saprebbe ripetersi nella difesa a tre dell'Inter?

Per l'Inter e per Inzaghi, l'attenzione su Kim è datata: già due anni fa era finito sul taccuino dei nerazzurri quando Skriniar sembrava destinato al PSG, ma poi non se ne fece più nulla. In quel caso sarebbe andato a giocare sul centro-destra affiancando De Vrij e Bastoni. Oggi, invece, la zona di competenza sarebbe quella centrale occupata dall'olandese che potrebbe essere attratto dalle sirene arabe.

Kim è un difensore dotato di grande fisicità, aggressività e velocità in campo aperto. Come sottolinea la rosea, la sua posizione è al centro, per mordere gli avversari che si avvicinano e proteggere Sommer dalle ripartenze. Un ruolo che richiede personalità e leadership. E queste sono doti che Kim ha.