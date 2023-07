"Il grande strappo si è consumato a Istanbul. Lì, nella notte più importante per entrambi, Simone Inzaghi e Romelu Lukaku hanno chiuso definitivamente il loro tormentato rapporto. Breve, brevissimo. E ben lontano da quelle che erano le aspettative dei due". Lo scrive la Gazzetta dello Sport oggi. Secondo il giornale, al belga non sarebbe andata giù la gestione da parte dell'allenatore nell'ultima parte di stagione e, in particolare, nella finale di Champions League.

"Da aprile in poi, Romelu era tornato a dominare come nei bei tempi di Conte: 7 gol nelle ultime otto partite di campionato. E in Champions è stato determinante uscendo dalla panchina sia negli ottavi contro il Porto sia nei quarti contro il Benfica - si legge -. Anche per questo Romelu si aspettava di giocare a Istanbul, di poter cambiare la storia di una stagione complicata, a tratti drammatica. Quando contava per davvero, Inzaghi ha sempre scelto Dzeko e questa cosa a Lukaku non è mai andata giù. Al di là delle parole di facciata, del reale pensiero che in fondo – soprattutto in Europa – contava il risultato di squadra, Lukaku si è sentito abbandonato, messo da parte".

Insomma, la Gazzetta sposa la tesi della delusione di campo che avrebbe spinto il belga a flirtare con altri club, anche italiani. Se a ciò si aggiunge che, dopo il "tradimento" col Chelsea, anche parte dei tifosi lo avevano riaccolto con scetticismo, il quadro è completo: Lukaku si sarebbe sentito non più centrale nell'Inter. "Il voltafaccia di Lukaku all’Inter è soltanto l’ultimo capriccio di un ottimo giocatore con scarsa personalità - si legge -. Lo dice la storia: quando è sotto pressione, Romelu scappa, non cerca il riscatto. Ma nessuno si sarebbe aspettato questo ultimo colpo di teatro. Certo, al Chelsea non c’era futuro, ma il tradimento all’Inter, al suo popolo e ai suoi colori, dopo aver giurato amore eterno e baciato la maglia, cancella velocemente ogni traccia del suo percorso nerazzurro. Il finale è ancora da scrivere, ma ormai il re è rimasto solo".

