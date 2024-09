Manco a dirlo, sarà record. Il derby del 22 settembre, che si giocherà alle 20.45, vedrà uno stadio Meazza pieno e un incasso super. Secondo la Gazzetta dello Sport, il cassiere nerazzurro conterà circa 7 milioni di euro, sorpassando i 6,6 milioni di Inter-Juve 2019 che è al momento al primo posto per il campionato italiano.

Ormai il calore e il supporto del San Siro nerazzurro non fanno quasi più notizia, ma è corretto sottolineare il fattore tifo come fa la Gazzetta. Un vero e proprio dodicesimo uomo che ha accompagnato e supportato i successi nerazzurri degli ultimi anni. Naturale allora che al prossimo appuntamento non voglia mancare nessuno: sarà il primo derby che l’Inter giocherà con scudetto e doppia stella sul petto, e lo show andrà in scena in uno stadio vestito a festa dai tifosi campioni d’Italia, perché i padroni di casa saranno Lautaro e compagni.

La vendita dei biglietti per il derby è iniziata il 29 agosto, con una prima fase riservata agli abbonati del secondo anello blu; nei giorni scorsi è stata la volta degli abbonati con tariffa plus e dei soci degli Inter club. Da oggi si fa sul serio, perché i biglietti potranno essere acquistati dai possessori della tessera “Siamo Noi” fino all’11 settembre, mentre dal 12 si aprirà alla vendita libera. Ammesso che ci si arrivi.