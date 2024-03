Come anticipato circa un mese fa dalla nostra redazione (RILEGGI QUI), Michael Kayode è uno dei nomi cerchiati in rosso nella lista degli obiettivi dell'Inter in caso di cessione 'obbligata' di Denzel Dumfries. Lo sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, ricordando che il contratto dell'ex PSV andrà in scadenza nel 2025: la trattativa per il rinnovo non è semplice e per non perderlo a costo zero tra un anno il club nerazzurro dovrebbe farlo partire nella prossima sessione di mercato.

Il classe 2004 nato a Borgomanero (Novara) piace tanto al club nerazzurro sia per la giovane età che per gli importanti margini di crescita, oltre che ovviamente per la caratteristiche tecniche. La Fiorentina difficilmente farà sconti e la trattativa non si preannuncia facile, "ma l'Inter ha grande appeal e diversi giovani da proporre come contropartita tecnica - precisa il quotidiano -. Se il finale della storia (anche per la variabile Dumfries) è tutto da scrivere, la certezza è che i nerazzurri hanno messo il ragazzo in cima alla lista per la fascia destra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!