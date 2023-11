Rischio difesa per Simone Inzaghi in vista della supersfida contro la Juventus: il tecnico nerazzurro rischia infatti di ritrovarsi contemporaneamente senza Benjamin Pavard, Juan Cuadrado e Alessandro Bastoni, alle prese con un problema al polpaccio. Fatti i conti, al tecnico piacentino rimangono solo quattro effettivi al momento a disposizione nel reparto, ovvero Matteo Darmian, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi e il giovane tedesco Yann Bisseck, visto in Champions League a Salisburgo. Esistono anche le soluzioni Federico Dimarco e Carlos Augusto come braccetti difensivi, ma Inzaghi non vuole correre un rischio logoramento in una settimana con tre impegni delicati come quelli contro i bianconeri, il Benfica in Champions e il Napoli.

E allora, secondo la Gazzetta dello Sport, la soluzione più immediata è quella di rimpolpare l'organico degli effettivi andando a bussare alla porta dell'Under 19 di Cristian Chivu per chiedere la disponibilità di due elementi coi quali peraltro ha già lavorato durante la preparazione estiva: si tratta di Giacomo Stabile e Aleksandar Stankovic, entrambi classe 2005, le cui probabilità di strappare una convocazione per la gara dell'Allianz Stadium crescono di giorno in giorno. I due sono in preallarme e lavorano al massimo perché consci che in caso di necessità, Inzaghi potrebbe affidarsi anche a loro.