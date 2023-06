Nelle ultime ore Chelsea e Wolverhampton stanno trattando diversi calciatori in uscita con l'Arabia Saudita. In questi giorni, infatti, diversi funzionari della pro League saudita sono a Londra per discutere possibili acquisizioni dai due club, che ovviamente ne gioverebbero e potrebbero così rientrare più facilmente nei paletti del Fair Play Finanziario. Una prospettiva che, secondo quanto raccolto dal Telegraph, non piace molto agli altri club di Premier League che stanno chiedendo di investigare su questi movimenti di mercato, utilizzati da Chelsea e Wolves come una "carta per uscire gratis dalla prigione del FFP". Nelle scorse ore il Chelsea ha ricevuto da club sauditi offerte importanti per alcuni suoi calciatori, su tutti gli obiettivi nerazzurri Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku.

