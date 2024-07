Manca ancora l'accordo totale tra Simone Inzaghi e l'Inter per il prolungamento del contratto dell'allenatore. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, Inzaghi si vede solo nerazzurro (lo dimostra anche il "no" all'Al Nassr) ma ha trovato davanti i dirigenti inflessibili nel fargli un contratto fino al 2026 e non fino al 2027, pur con un riconoscimento economico importante fino a 6,5 milioni annui più bonus.

Guadagnerà quindi come Antonio Conte, ma Inzaghi avrebbe chiesto un ulteriore sforzo sulla parte fissa o sul premio scudetto. Arriverà l'intesa? Domattina ci sarà un altro vertice con l'allenatore in sede, tutti sperano di poter dare l'annuncio nella prima conferenza stampa della stagione.