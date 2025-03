Cresce il peso di Oaktree tra i fondi di investimento e gli investitori istituzionali che hanno in mano una quota del bond dell’Inter da oltre 400 milioni in scadenza nel febbraio 2027. Secondo alcuni documenti consultati da Calcio e Finanza, infatti, i californiani hanno infatti acquisito una ulteriore quota delle obbligazioni emesse da Inter Media and Communication tra il 2023 e il 2024. Nel dettaglio, si tratta di una duplice quota, una del valore di 1,6 milioni all’interno del fondo Oaktree Global High Yield Bond Fund e una del valore di 1,1 milioni all’interno del fondo Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund.

Nel primo caso l’investimento nel bond dell’Inter è il secondo maggiore in Italia dietro la quota da 1,8 milioni investita nel bond di Optics Bidco (la holding di KKR che ha acquisto la rete di TIM), così come nel secondo fondo è dietro solo all’investimento nel bond di Neopharmed Gentili. Il valore quindi in mano a Oaktree per il bond del club nerazzurro è aumentato di circa 2,5 milioni tra il 2023 e il 2024. C'è da dire che Oaktree è in buona compagnia, visto che a vantare quote del bond di IMC sono presenti anche altri colossi finanziari come i fondi Blackrock, UBS e Pimco, fondo che era stato indicato come ultima opzione per Steven Zhang per tenersi il club nerazzurro, in una trattativa per un finanziamento però mai andata in porto. Tra gli altri investitori istituzionali, emergono tra i documenti ufficiali anche i nomi di Arcano Partners, T. Rowe Price, Eaton Vance, Six Circles Trust e Lord Abbett tra chi ha sottoscritto una quota del bond dell’Inter.

Viene anche ricordato quello che è il piano di rimborso del bond, con le relative date:

1 rata da 3,95 milioni il 30 dicembre 2025;

1 rata da 4,08 milioni il 30 giugno 2026;

1 rata da 4,22 milioni il 30 dicembre 2026;

1 rata finale per 391,67 milioni entro il 9 febbraio 2027.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!