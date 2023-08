Gosens out, Carlos Augusto in. Nelle ultime ore l'Inter ha ufficializzato la doppia operazione che ha stravolto la corsia sinistra di mister Inzaghi. Qual è invece l'impatto sul bilancio nerazzurro? L'esterno tedesco è passato all'Union Berlino per 15 milioni di euro. "Il suo costo storico all’Inter era pari a 26,7 milioni euro e il valore netto al 30 giugno 2023 era sceso a 18,1 milioni di euro. Per questo motivo il club nerazzurro farà registrare una minusvalenza di 3,1 milioni di euro circa. Contestualmente, tra ammortamento e stipendio lordo ci sarà un risparmio di circa 10,6 milioni di euro nel 2023/24, motivo per il quale l’effetto dell’operazione sarà positivo per 7,5 milioni di euro circa", riporta il sito specializzato Calcio&Finanza.

Carlos Augusto invece è arrivato a Milano con la formula del prestito oneroso con obbligo a determinate condizioni. Il club nerazzurro, secondo quanto circolato, verserà 4,5 milioni di euro per il prestito, ai quali si aggiungeranno 7,5 milioni di euro in caso di riscatto. "Per quanto riguarda lo stipendio, l’esterno secondo indiscrezioni di stampa dovrebbe guadagnare 2,2 milioni di euro netti, circa 2,9 milioni di euro lordi considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita (di cui Augusto godeva dal suo arrivo al Monza nel 2020). Considerando stipendio e ammortamento, Carlos Augusto costerà 7,4 milioni di euro circa all’Inter nella stagione 2023/24. Confrontando i minori costi derivanti dalla cessione di Gosens e i maggiori costi per il nuovo ingresso, la doppia operazione dovrebbe garantire all’Inter un sostanziale equilibrio, con un effetto positivo per circa 100mila euro sul bilancio", conclude Calcio&Finanza.