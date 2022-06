L'Anderlecht è vicino a prendere in prestito Sebastiano Esposito. Dopo l'anno vissuto il prestito al Basilea, secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante canterano interista potrebbe finire nel club che ha lanciato il suo grande amico Lukaku.

E sempre il quotidiano romano aggiorna anche sulla situazione di Milan Skriniar. "La cessione di Skriniar per ora non si infiamma: la proposta del PSG non è sufficiente e il giocatore non è "disperato" visto che ha già un'intesa con l'Inter per il rinnovo fino al 2026 a 5 milioni". Insomma, l'ultima parola ancora non è stata detta.