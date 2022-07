Nonostante la pressione della Juventus, all'Inter continua ad esserci fiducia per quel che riguarda la situazione di Gleison Bremer. In difesa, però, se andrà via Milan Skriniar servirà un altro innesto. Il Corriere dello Sport riporta oggi dei tempi dilatati per la possibile cessione dello slovacco al Paris Saint-Germain, che non si è fatto sentire. Potrebbe arrivare un rilancio alla prossima settimana.