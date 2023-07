Spunta una nuova pretendente per André Onana, portiere dato tra i cedibili in casa Inter. Come riportato da CBS Sports, infatti, oltre che di Marcelo Brozovic nei dialoghi con l'Al-Nassr si è parlato anche del portiere camerunese. L'offerta presentata sarebbe importante, sebbene sul portiere ci sia sempre l'interesse forte del Manchester United. Al momento, però, i Red Devils non avrebbero ancora presentato all'Inter un'offerta all'altezza delle richieste, vista anche la situazione legata al futuro di David De Gea. I sauditi, dal canto loro, hanno bisogno di un rinforzo tra i pali dopo l'infortunio di David Ospina.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!