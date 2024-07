Senza fretta e senza ansie, prosegue la trattativa tra l'Inter e la Sampdoria per Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che ha dimostrato nella scorsa stagione di essere un prospetto estremamente interessante. La prossima settimana, come appurato da FcInterNews.it, il direttore sportivo dei liguri Pietro Accardi sarà ancora a Milano per altre operazioni e si farà il punto della situazione. I due club hanno già definito il passaggio in prestito di Ebenezer Akinsanmiro ai blucerchiati, pur non replicando con Francesco Pio Esposito che ha preferito tornare allo Spezia.

La Sampdoria ha sempre le idee chiare su Leoni: incassare nell'immediato 5-6 milioni e tenerlo in prestito un'altra stagione. Sponda nerazzurra l'intenzione è inserire un altro giocatore nei discorsi, come Alessandro Fontanarosa o Andrea Moretti, ma i blucerchiati non sembrano così interessati anche perché in difesa stanno chiudendo per Simone Romagnoli del Frosinone.

A ogni modo in Viale della Liberazione la convinzione è che Leoni sia un possibile campione e continueranno a trattare con la Samp per raggiungere un'intesa nelle prossime settimane.

