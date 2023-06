Dopo le parole d'addio emozionanti dedicate all'Inter ieri sera, Edin Dzeko si è soffermato oggi ai microfoni del media bosniaco Klix per spiegare i motivi che lo hanno spinto ad accettare di giocare gli ultimi anni della sua carriera in Turchia, al Fenerbahce: "Sono felice di essere qua, questo è un grande club, con una lunga tradizione - le parole del Cigno di Sarajevo -. Sono contento d avere l'opportunità di fare quello che so fare meglio. Ho trascorso molti anni belli in Italia, ma volevo una nuova sfida. Il campionato turco è di altissima qualità, ci giocano calciatori talentuosi, e credo che possiamo fare molte cose buone.

Il Fenerbahçe ha l'ambizione di vincere il campionato come me, il che mi dà ulteriore motivazione. So che farò del mio meglio per aiutare la squadra. Ora voglio riposarmi dopo una stagione impegnativa, ma non vedo l'ora di affrontare nuove sfide e pormi nuovi obiettivi".