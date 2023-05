Gran bel daffare in questo finale di stagione per la Curva Nord dell'Inter che, dopo aver cominciato negli scorsi giorni a pianificare la coreografia per la finale di Champions League di Istanbul del prossimo 10 giugno, oggi è presente con alcuni suoi delegati all'Olimpico di Roma per prendere le misure per quella che verrà mostrata domani prima del fischio d'inizio della partita tra i nerazzurri e la Fiorentina che assegnerà la Coppa Italia. "Curva Nord già al lavoro per un altro spettacolo devastante", il messaggio che accompagna un video postato sula pagina Instagram 'Curva Nord Milano - CN69'.

