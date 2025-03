Federico Dimarco ha scelto il modo migliore per ripresentarsi in campo dopo l'infortunio aiutando l'Inter a conquistare tre punti d'oro a spese dell'Udinese con due assist decisivi per i gol di Marko Arnautovic e Davide Frattesi: "29 giorni passati a lavorare pensando solo a questo momento, a come poter aiutare i miei compagni. Calma assoluta e avanti così", ha scritto su Instagram il 32 nerazzurro, premiato come MVP della sfida di San Siro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!