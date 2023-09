Nel ritiro del Cile, che tra qualche ora sfiderà l'Uruguay nel match di debutto nel girone di qualificazione al Mondiale 2026, la grande domanda è se Alexis Sanchez sia pronto o meno per scendere in campo come titolare visto il periodo di inattività di quasi due mesi prima di approdare all'Inter a fine agosto. "Se è qui con noi è perché è disponibile a giocare dall'inizio", ha dichiarato Eduardo Berizzo ct della Roja, in conferenza stampa. Prima di usare più prudenza circa la presenza del Niño Maravilla contro la Celeste: "Lunedì è stato sottoposto a un controllo medico per motivi legati al suo acquisto, vogliamo essere cauti riguardo alla sua situazione fisica.

Stiamo valutando la sua salute, la sua realtà fisica, decideremo in base alle cure se inserirlo nella prima partita. La speranza è che sia al meglio per la sfida di martedì (vs Colombia, ndr)".