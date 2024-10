Nel corso della lunga intervista rilasciata a Radio Serie A con RDS, Cristian Chivu ha parlato anche di due ragazzi emersi durante gli anni della sua esperienza nelle giovanili dell'Inter, Giovanni Fabbian e Cesare Casadei: "Fabbian è cresciuto con me. Under 17, 18 e Primavera insieme. Sono contento di vederlo in Serie A a Bologna dove viene valorizzato. Ho sempre creduto nelle sue qualità fisiche e nella sua predisposizione al lavoro. Un giovane ambizioso, anche sbagliando, che voleva migliorare, portare avanti il suo sogno. L'anno in B lo ha aiutato. Ha giocato tanto e fatto gol. Anche con me si inseriva. Un 8 di inserimento. Ha sempre avuto questo bel vizio di credere in ogni pallone in area di rigore".

A proposito del centrocampista oggi al Chelsea aggiunge: "Era capocannoniere della Primavera da centrocampista. Insieme a Fabbian costruivano una coppia di interni strutturati, con gamba. Era un piacere lavorare con loro. Spero di vederli nella Nazionale maggiore. La scelta di Cesare di andare all'estero lo ha fatto maturare nelle difficoltà. I frutti li vedrà più avanti, ne sono certo. È un giocatore forte, completo, farà una grande carriera".

