Fabio Caressa inserisce Lautaro Martinez nella sua consueta Top 11 inclusiva della 20esima giornata di campionato, premiandolo per la giocata splendida messa in mostra al Penzo nel match di domenica scorsa: "Lo metto per quello che ha fatto sul gol di Matteo Darmian a Venezia. Stop e tiro in meno di un secondo, giocate che solo i grandi sanno fare. Il Toro è forte, e poi è un giocatore serio, che va in conferenza stampa e sa dire le cose giuste. È un vero capitano, in campo e coi compagni, è serissimo; ho già detto tutto su di lui, mi piace tantissimo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!