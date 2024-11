Tempistiche rispettate: l'Inter e Yann Bisseck hanno trovato l'accordo per estendere il proprio rapporto fino al 30 giugno 2029. Come rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, su X, il nero su bianco arriverà nelle prossime 24 ore, visto che gli agenti del difensore tedesco sono arrivati ​​a Milano. E le notizie positive per l'ex Aarhus non finiscono qui: lo staff della nazionale tedesca di Julian Nagelsmann, infatti, sta tenendo d'occhio le sue prestazioni con la prospettiva di convocarlo per la prossima finestra internazionale (la nostra esclusiva).

🚨️ Inter have sealed the agreement with Yann Bisseck to extend his contract until June 2029.



Done deal as planned, it will be signed in the next 24h as Bisseck’s agents have also arrived in Milano.



German national team staff, closely monitoring his progress for 2025. 🇩🇪 pic.twitter.com/JMJXcShwcy