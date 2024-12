Anche le statistiche rendono l'idea della grande crescita di Yann Bisseck. Il gigante tedesco è l'unico difensore centrale nei primi 5 campionati europei ad essere classificato nel percentile 90+ per più percentuali: 98% di duelli difensivi vinti, 94% di duelli aerei vinti, 94% di precisione del passaggio in avanti e 92% di passaggi completati. Le corse progressive, invece, si fermano alla percentuale dell'81%. Numeri importanti che confermano il valore del giovane difensore dell'Inter.

🇩🇪🚨 Yann Aurel Bisseck is the only centreback in the Top 5 Leagues to rank in the 90+ percentile for defensive duel %, aerial duel %, and passes completed



98th percentile for defensive duels won %

94th percentile for aerial duels won %

94th percentile for forward pass…