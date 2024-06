"Un percorso straordinario che lo ha visto crescere, affermarsi e diventare uno dei perni fondamentali dell'Inter, un cammino che prosegue nel segno del talento e della determinazione". Inizia così la celebrazione che l'Inter fa a Nicolò Barella, centrocampista classe 1997, arrivato a Milano nel luglio 2019 dal Cagliari, e freschissimo di rinnovo fino al 2029. "Il prolungamento del rapporto è una conseguenza naturale delle cinque stagioni in nerazzurro del numero 23 che ha collezionato complessivamente 235 presenze, condite da 22 reti" si legge su Inter.it, dove il club meneghino celebra il percorso fin qui fatto dal centrocampista nerazzurro, partito dalla "Scuola Calcio 'Gigi Riva', le giovanili e l’esordio in Serie A con il Cagliari" dopo una breve annata al Como, e prima di arrivare nel capoluogo lombardo, dove "i colori interisti diventano, stagione dopo stagione, fondamentali per la sua consacrazione".

"La prima stagione in nerazzurro è quella dell'affermazione" che porta a un secondo posto in campionato e la finale di Europa League, poi il primo titolo, "il 19° Scudetto conquistato da protagonista con tre gol in 36 presenze e un'importante firma sul tricolore. E poi c’è l’Azzurro", l'Europeo vinto a Wembley nel 2021 da protagonista prima della Supercoppa e della Coppa Italia vinte nel 2022, prima della stagione successiva in cui batte "il proprio record di reti in una singola stagione con nove centri nell'annata chiusa con altri due trofei e la finale di Champions League a Istanbul. Oltre ai gol, le sue incredibili prestazioni gli hanno consentito di essere premiato come il miglior centrocampista della Serie A nelle stagioni 2020/21 e 2022/23.

In quest'ultima stagione il suo apporto in termini di qualità, quantità e generosità è stato decisivo per la conquista della Seconda Stella. Il centrocampista nerazzurro ha disputato un campionato perfetto, mettendo in mostra ancora una volta le sue doti. Diventato ormai un punto di riferimento della squadra, ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 200 presenze in nerazzurro. Imprescindibile nel ruolo di mezz’ala, Barella è stato prezioso sia nell’intenso lavoro di ripiegamento che nel suo costante apporto alla fase offensiva. Due le reti messe a segno in questa Serie A: la prima, pesantissima, realizzata sul campo del Napoli nella 14.a giornata, la seconda in casa contro il Lecce ha fissato il risultato sul 2-0. Gol che sono solo il completamento di una stagione incredibile e che danno ulteriore rilevanza alla mole di lavoro prodotta dal numero 23 in questa annata coronata anche dalla conquista della Supercoppa, il suo settimo trofeo in nerazzurro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!