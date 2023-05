Gol e spettacolo all'Arechi fra Salernitana e Fiorentina, con le due squadre che si dividono la posta in palio pareggiando per 3-3. Mattatore della gara uno straordinario Boulaye Dia, autore di una tripletta. I viola, ogni volta che sono andati sotto, sono stati in grado di pareggiare con i gol di Nico Gonzalez, Ikoné e Biraghi. Di seguito gol e highlights della gara.