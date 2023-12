Federico Pastorello è presente oggi all'assemblea di Assoagenti a Milano. A margine dell'evento ha parlato di alcuni suoi assistiti. "La stagione del Napoli è complicata e anche col cambio di allenatore la concentrazione e il lavoro sono sull'annata in corso. Meret ha il contratto in scadenza ma con opzione automatica per il club, quindi non c'è grande fretta. Ovviamente la disponibilità del ragazzo a rimanere a Napoli è assoluta, poi vedremo come andrà la stagione", dice riguardo al portiere. "L'opzione ce l'ha il Napoli, credo verrà esercitata e poi si farà il punto della situazione, ma c'è grande serenità di rapporti".

"Acerbi e De Vrij? L'Inter ha raggiunto una maturità incredibile e sicuramente il pacchetto arretrato è fantastico. Ci sono cinque giocatori che potrebbero giocare titolari sempre. E' la mia favorita per lo scudetto, ovviamente la Juve è tosta, matura, con un grande allenatore e non gioca le Coppe. Sarà una bella lotta".