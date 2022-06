Pochi minuti fa anche Beppe Riso ha fatto tappa nella sede dell'Inter, dove incontrerà la dirigenza nerazzurra per fare il punto sulle situazioni di alcuni suoi assistiti, tra i quali figurano anche Roberto Gagliardini, Federico Dimarco e Stefano Sensi. Probabile che l'agente voglia però definire i dettagli per il trasferimento in prestito di Franco Carboni all'Hellas Verona, una possibilità definita "concreta" negli scorsi giorni dallo stesso procuratore.