Ambiente caldissimo in quel di Madrid, dove i tanti tifosi interisti presenti sono pronti a supportare e spronare, come da tradizione, la squadra di Simone Inzaghi nella delicata sfida di questa sera tra Atletico e Inter che decreterà uno degli otto più forti d'Europa. Tanti cori, nuovi e tradizionali, quelli intonati dai supporters della Beneamata riversatisi per le vie della capitale spagnola. Di seguito alcune immagini raccolte dal nostro inviato a Madrid.