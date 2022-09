Udinese e Inter, domani avversarie alla Dacia Arena per il lunch match della settimana giornata di Serie A, sono le squadre che hanno realizzato più reti nei 15 minuti finali di partita da inizio stagione (quattro). Entrambe, inoltre, hanno trovato i tre punti nell'ultimo turno di campionato grazie a una segnatura in questo intervallo temporale (Brozovic vs Torino, Samardžić e Beto v Sassuolo).