Altra ottima prova per Marcus Thuram, in una gara molto difficile in casa del Napoli campione d'Italia. Il giocatore francese ha segnato il definitivo 3-0 e come riporta Opta è uno degli otto attaccanti dei top campionati in Europa ad aver già collezionato almeno 5 gol e 5 assist (che sono 6). E' anche l'unico ad averlo fatto tra i calciatori di Serie A.

