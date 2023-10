Altro giro, altra corsa e altro gol per Marcus Thuram, decisivo nell'ultimo Inter-Roma che ha chiuso il cerchio-Lukaku. Il francese ha preso parte a 9 gol in questo campionato (4gol e 5 assist): nessun giocatore è riuscito a prendere parte a più reti nelle prime 10 gare in assoluto con la maglia Inter in Serie A da quando è disponibile il dettaglio sugli assist (ovvero dal 2004/05). Lo riporta il sito statistico Opta.

9 - Marcus Thuram ha preso parte a 9 gol in questo campionato (4G 5A), nessun giocatore è riuscito a prendere parte a più reti nelle prime 10 gare in assoluto in maglia Inter in #SerieA da quando è disponibile il dettaglio sugli assist (dal 2004/05). Decisivo.#InterRoma pic.twitter.com/jSa1dwDYfc — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 29, 2023