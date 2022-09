Inter brutta, ma anche sfortunata. Dopo aver trovato l'iniziale vantaggio con Barella, la squadra nerazzurra si è fatta male da sola, riportando in gara l'Udinese con l'autogol di Milan Skriniar. Come riportato da Opta, da quando gioca nell’Inter (stagione 2017/18) nessun giocatore ha collezionato più autoreti di lui in Serie A: quattro, al pari di Francesco Vicari.