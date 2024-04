Trasformando il rigore del pari momentaneo contro l'Udinese, nella gara vinta lunedì sera dall'Inter, Hakan Çalhanoglu ha raggiunto quota dieci gol in questo campionato diventando il secondo centrocampista nerazzurro capace di andare in doppia cifra in una stagione del campionato nell’era dei tre punti a vittoria dopo Ivan Perisic (11 centri sia nel 2016/17 che nel 2017/18). Considerando anche la Bundesliga, solo nel 2013/14 il turco ha fatto meglio in una singola stagione (11 reti con l'Amburgo).