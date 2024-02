Sono complessivamente 181 i precedenti in Serie A tra Roma e Inter, avversarie sabato sera all'Olimpico. Il bilancio al momento conta 77 vittorie nerazzurre e 50 giallorosse, con 54 pareggi a completare il quadro. Quella tra Inter e Roma è inoltre la sfida che ha visto più gol nella storia della Serie A: 524 in 181 confronti, una media di 2.9 a gara. I nerazzurri sono andati a segno in 18 delle ultime sfide contro i giallorossi e sono imbattuti all'Olimpico da sei gare. La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie (77) e ha realizzato più reti (294) nella sua storia in Serie A.