L'incrocio con il suo passato in Inter-Sassuolo, a Sab Siro, sarà la prima occasione per Andrea Pinamonti di eguagliare alla sesta giornata la quota di cinque gol toccata in tutto il campionato scorso, dove totalizzò 32 presenze. L'Arciere di Cles, reduce dalla rete decisiva segnata alla Juve, ha colpito solo una volta la sua ex squadra in otto presenze: è successo il 6 maggio 2022, quando vestiva la maglia dell’Empoli.