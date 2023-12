Solitamente sono i fantasisti a cercare sempre la giocata nel corridoio libero, provando a trovare gli inserimenti degli esterni o le incursioni delle mezzali. E infatti, nella classifica di WyScout sui passaggi smarcanti effettuati in Serie A, al primo posto c'è Soulé (20), davanti al mago Luis Alberto (22). Un po' staccato, ma comunque sul podio, ecco Nicolò Barella (16). Al quarto posto c'è l'obiettivo nerazzurro Zielinski, notoriamente un giocatore in grado di mettere in porta i compagni. Poi ci sono Berardi con Lautaro Martinez e Zirkzee a quota 13.