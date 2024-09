Dopo un pareggio e un successo in Serie A contro l’Inter nella stagione dello storico debutto in Serie A, il Monza è stato sconfitto nei successivi due confonti nella competizione contro i nerazzurri. Inter che in Serie A all’U-Power Stadium contro il Monza ha ottenuto sin qui una vittoria e un pareggio; nei due confronti tra le due squadre in questo stadio sono stati segnati complessivamente 10 gol (una media di cinque a incontro) e nessuna delle due formazioni è riuscita a tenere la porta inviolata.