Dal momento in cui Lionel Scaloni si è seduto per la prima volta sulla panchina dell'Argentina, l'intesa tra Lionel Messi e Lautaro Martinez s'è affinata alla grande. L'assistenza della Pulce al Toro, che ha permesso all'Albiceleste di passare in vantattio contro l'Italia a Wembley, è la terza da settembre 2018. E l'asse Messi-Lautaro è il più frequente della traccia offensiva argentina.