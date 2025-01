Se l'Inter dovesse battere il Lecce domenica sera, allo stadio 'Via del Mare', Simone Inzaghi raggiungerebbe il traguardo delle 200 vittorie da allenatore in Serie A. Non solo: facendo bottino pieno, l'ex Lazio toccherebbe quota 300 punti da quando siede sulla panchina nerazzurra. Lo evidenzia Opta.