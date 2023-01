Lautaro Martínez ha realizzato 4 gol contro il Napoli in Serie A, solo contro Salernitana (cinque) e Cagliari (otto) ha fatto meglio nella competizione: tre di queste quattro reti dell’attaccante dell’Inter sono arrivate in gare casalinghe. Il Toro, tornato da poco a disposizione di Inzaghi dopo il trionfo in Qatar con l'Argentina, insidia Edin Dzeko per una maglia da titolare al fianco di Romelu Lukaku.