Lautaro Martínez continua a sbriciolare record su record. Dopo essere diventato il bomber all time dell'Inter in Champions League, il Toro ora punta a raggiungere la 150esima vittoria in Serie A già da domani, quando la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a fare bottino pieno contro il Monza fanalino di coda della classifica. Lo riporta Opta.