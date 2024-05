Lautaro Martinez è già a quota 24 reti in campionato, ma spera di aumentare il bottino personale nell'ultima giornata che vedrà l'Inter impegnata sabato sul campo dell'Hellas Verona. Il capitano nerazzurro ha realizzato 6 gol in Serie A contro i gialloblu, andando a segno in ciascuno degli ultimi quattro incroci in campionato.

In questa annata il Toro ha conta complessivamente 15 reti in trasferta e nella storia dell'Inter nessun giocatore ha fatto meglio fuori casa in una singola stagione: anche István Nyers nel 1949/50 e Romelu Lukaku nel 2019/20 hanno toccato quota 15 lontano da Milano.