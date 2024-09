Lautaro Martinez rompe il digiuno da gol e torna ad essere decisivo. La doppietta del Toro a Udine rilancia l'Inter in classifica e soprattutto sul piano morale, certificando la reazione nerazzurra dopo il derby perso: il primo gol è stato fortunato ma da vero attaccante d'area, mentre il secondo è una vera e propria perla da fuori area.

Con la doppia di ieri, il capitano nerazzurro è diventato il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in trasferta dal suo esordio in Serie A nel 2018/19: adesso è a quota 10. Ma non è finita qui, perché ora sono in totale 105 le reti realizzate con la maglia nerazzurra in Serie A: Lauti, che ieri ha staccato Bobo Vieri, punta adesso al connazionale Mauro Icardi che con 111 gol occupa la settima posizione dei marcatori dell'Inter di tutti i tempi in campionato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!