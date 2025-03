Quella di domenica sera sarà sarà la sfida numero 128 in Seria A tra Inter e Atalanta, avversarie al Gewiss Stadium di Bergamo. Il bilancio dei precedenti è di 69 successi per i nerazzurri di Milano contro i 24 dei bergamaschi, con 34 pareggi completano il quadro. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 12 partite contro la Dea in campionato (7 vittorie e 5 pareggi), striscia record in questa sfida: il Biscione ha vinto tutte le cinque più recenti gare con uno score di 16-5, mentre l'ultima vittoria atalantina risale all’11 novembre 2018 (4-1 in casa).

Le due formazioni si affronteranno con al massimo tre punti di distanza ad inizio giornata nel girone di ritorno per la prima volta dall’ultimo match della Serie A 2019/20 (1° agosto 2020). Da ricordare anche che negli ultimi tre precedenti tra tutte le competizioni (due in campionato e uno nella semifinale di Supercoppa Italiana), l'Inter ha registrato anche tre clean sheet.