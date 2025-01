L’Inter è l’avversaria contro cui l’Empoli ha sia perso più partite (26 su 33) che subito più gol (69) in Serie A. Insieme alle 26 vittorie nerazzurre completano il quadro quattro vittorie dei toscani e tre pareggi. I nerazzurri hanno vinto 13 delle ultime 14 sfide contro gli azzurri in campionato, segnando 29 reti nel periodo, e hanno inoltre mantenuto la porta inviolata negli ultime quattro incroci in Serie A.