In caso di gol contro il Cagliari, l’Inter stabilirà il suo nuovo record di partite di fila a segno in Serie A TIM (40). In più, Simone Inzaghi potrebbe diventare il terzo allenatore di una squadra che va a bersaglio per 40 incontri consecutivi nella storia del massimo campionato, dopo Antonio Conte (43 con la Juventus tra febbraio 2013 e marzo 2014) e Massimiliano Allegri (44 con la Juventus tra ottobre 2016 e dicembre 2017).