L'Inter si conferma la squadra con il migliore attacco della Serie A: sono 48 le reti realizzate dopo 19 giornate (manca al conteggio il recupero con la Fiorentina). I nerazzurri hanno segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 32 partite casalinghe disputate in Serie A, ma non solo: Lautaro e soci hanno messo a segno più di una rete per quattro partite interne consecutive in una singola stagione contando tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2022.