Calhanoglu, Dzeko e Lautaro hanno messo il loro nome nella spettacolare vittoria per 6-0 contro l'Hellas a Verona. Un'Inter così in trasferta non si vedeva da quasi 10 anni. La squadra nerazzurra ha infatti realizzato almeno 6 reti in una trasferta di Serie A per la prima volta dal 22 settembre 2013, 7-0 contro il Sassuolo.