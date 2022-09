Ai box per l'infortunio accusato a Vienna con la Nazionale croata, Marcelo Brozovic avrebbe comunque saltato Inter-Roma di sabato prossimo per la squalifica rimediata a Udine. Quella di Brozo, non è un mistero, sarà un'assenza pesantissima per Simone Inzaghi, come evidenziano anche i numeri fatti registrare nella scorsa stagione: con l'Epico in campo i nerazzurri hanno vinto il 69% dei match (29/42), ottenendo 2,2 punti in media, mentre nelle tre uscite senza di lui sono arrivati due pareggi e un ko (Inter-Sassuolo 2-0; Torino-Inter 1-1, Inter-Fiorentina 1-1).