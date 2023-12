Al Ferraris, contro il Genoa, l'Inter andrà non solo alla caccia dei tre punti che le regalerebbero il titolo platonico di campione d'inverno ma anche di un record che resiste dal 2004/05 appartenente al Milan. Con un altro clean sheet esterno, la squadra di Simone Inzaghi resterebbe a soli due gol subiti in nove giornate disputate lontano da San Siro. Per ora, i nerazzurri hanno eguagliato i primati realizzati dal Milan (1971/72, 1987/88), dal Torino (1976/77, 1983/84) e dalla Juventus (2014/15).