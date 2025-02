La vittoria di San Siro contro la Fiorentina è stata particolarmente dolce per Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni. Il centrocampista e il difensore dell'Inter hanno infatti tagliato un prestigioso traguardo personale: il numero 20 nerazzurro ha centrato la 250ª presenza in Serie A, mentre il mancino italiano ha disputato la 200ª gara nel campionato italiano. Il modo migliore per festeggiare non potevano che essere i tre punti.