Inter e Milan non si affrontano a pari punti in Serie A TIM dall’11 maggio 2001 (6-0 per i rossoneri) e solo una volta nella storia della Serie A TIM si sono scontrati con gli stessi punti e in testa alla classifica: il 4 febbraio 1962 (2-0 per i nerazzurri), in quel caso al primo posto si trovava anche la Fiorentina.